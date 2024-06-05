Чоловіків з подвійним громадянством у віці від 18 до 60 років не випускатимуть за межі України і зможуть мобілізувати.

Чоловіки, які мають подвійне громадянство, не зможуть покинути межі країни., так як їх передусім розглядають як громадян України. Тому на них поширюються відповідні права й обов’язки.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі для ЗМІ щодо нещодавнього повідомлення посольства США в Україні. Демченко наголосив, що відповідні норми діяли й раніше.

Про це розповідають Новини України – НСН.

“Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м’яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство”, – заявив він.

За словами речника ДПСУ, прикордонники неодноразово виявляли громадян України, які під час паспортного контролю намагалися видавати себе за іноземці. Демченко зазначив, що таких осіб завжди притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Водночас Андрій Демченко наголосив, що не слід плутати таких осіб з громадянами України, які постійно проживають за кордоном і мають відповідні відмітки в документах про оформлення виїзду на постійне місце проживання та про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Чи випускатимуть чоловіків з подвійним громадянством з України – пояснення ДПСУ

“Раніше такі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїжджати за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена”, − пояснив речник ДПСУ.

Раніше на сайті Посольства США в Україні повідомили, що з 1 червня Україна скасувала право на перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків, які мають подвійне громадянство. Там наголосили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства.

“Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. В умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років не дозволяється виїжджати з країни”, – йдеться у поясненні. У повідомленні зазначили, що раніше для них робили винятки. “Особи з подвійним американсько-українським громадянством цієї групи могли в’їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США”, – уточнили у дипломатичному відомстві.

Представники посольства зазначили, що не можуть впливати на українське законодавство, тому закликали громадян дотримуватися всіх місцевих розпоряджень.

“Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо утриматися від будь-яких поїздок в Україну громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на українське громадянство і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США”, – зазначили у посольстві.

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