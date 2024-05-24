Армія РФ нарощує війська на кордоні з Чернігівщиною, а в Білорусі помітили літак Януковича – що відбувається

Армія РФ нарощує війська на кордоні з Чернігівщиною, а в Білорусі помітили літак Януковича 24 травня. Також на території Білорусі зараз перебувають Путін, новий міністр оборони Росії Білоусов, міністр закордонних справ Лавров та інші представники вищого керівництва РФ.

Новини України – НСН розповідають, що про все це відомо.

Армія РФ нарощує війська на кордоні з Чернігівщиною – Генштаб ЗСУ

Російська армія нарощує свої угруповання на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Також окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонню.

Про це повідомили сьогодні у Генштабі ЗСУ.

При цьому, як запевняють у Генштабі, ситуація наразі контрольована. Однак росіяни регулярно атакують території Сумської та Чернігівської областей. Вони завдають авіаційні, артилерійські удари по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, застосовують “Шахеди”.

Раніше у ДПСУ також наголошували на тому, що ворог щоденно обстрілює територію Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію, танки. Також спостерігається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Чи може Росія захопити Суми

За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що не можна недооцінювати противника.

Так, хоч росіяни не можуть досягти стратегічних ціле на Харківському напрямку, вони змушують розтягувати зони, у яких ведуться потужні бойові дії. Тож наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на подібні напрямки.

Він не виключив, що Росія використає Сумщину саме для таких дій. Він наголосив, що потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій і на будь-якому напрямку.

Новий наступ з боку Білорусі можливий – нардеп Шевченко

Тим часом позафракційний депутат Верховної Ради Євген Шевченко, який також є колишнім членом “Слуги народу”, заявив про можливість відкриття російсько-білоруського другого фронту. Такий розвиток подій не виключається. Він звернув увагу на те, що разом з російським диктатором Володимиром Путіним до Білорусі прибули високопоставлені представники військового та політичного керівництва, а також помічено літак Януковича.

Цю інформацію депутат оприлюднив у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 24 травня. Шевченко підкреслив, що важливо не лише прибуття до Білорусі Януковича, а й інших осіб. Депутат вважає цей візит “дуже тривожним”, оскільки він може свідчити про підготовку до відкриття нового фронту.

Не хочу посилювати напругу. Але не виключаю можливості відкриття російсько-білоруського другого фронту. Справа не в Януковичі. Разом з Путіним до Мінська приїхали всі. Абсолютно всі. Новий міністр оборони та сам Лавров. Це дуже погано!, – написав Шевченко

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін увечері 23 травня прибув до Білорусі. Візит запланований на два дні – 24 та 25 травня. Його зустрічав в аеропорту самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Із Путіним прибув новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Пресслужба Міноборони Білорусі повідомила у Telegram, що на переговорах з головою військового відомства Білорусі Віктором Хреніним міністри говорили про тісну взаємодію для своєчасного реагування на військово-політичну обстановку та вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки союзної держави.

В Білорусі помітили літак Януковича

Наступного дня, 24 травня, у Білорусі помітили літак Dassault Falcon 900C (RA-09617) експрезидента-втікачв Віктора Янукович. Літак приземлився в аеропорту Гомеля 24 травня близько 12:00.

Тим часом, Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україно, але «є питання, з ким їх проводити». Зеленського російський диктатор називає нелегітимним.

Ще новини України: РФ концентрує війська на півночі, просунулась на сході, Запоріжжі і в дельті Дніпра – ISW