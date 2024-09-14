Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула з полону ще 103 воїни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський , передають «Новини України – НСН».

«Ще 103 воїни вдалос повернути в Україну з російського полону», – написав Зеленський.

За його словами Україна повернула 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, поліцейські.

Наші вдома – Україна повернула з полону ще 103 воїнів (фото)

«Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України», – наголосив президент.

З полону також повернули 23 бійців “Азову”, повідомила керівниця Патронатної служби “Азову” Толкачова.

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