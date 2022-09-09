Наявність стажу для пенсії можна довести без трудової книжки – як це зробити

Розмір пенсії залежить від трудового стажу громадянина. Пенсія за віком в Україні мізерна, тому щоб розраховувати на більші суми, потрібно мати якомога більше стажу. Роки роботи фіксуються у трудовій книжці. Однак наявність стажу для пенсії можна довести і без цього документа

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, трудова книжка була основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004, тобто до набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

На сьогоднішній день документальними підтвердженнями наявності у особи необхідного пенсійного стажу є:

довідки підприємства про періоди роботи;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

За відсутності вищевказаних документів як доказ робочого стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (Постанова КМУ “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”).

За відсутності документів стаж роботи, що дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які працювали із заявником на одному підприємстві, установі, організації.

Свідчення свідків враховуються, якщо неможливо надати інші документи про наявність стажу у зв’язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами;

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями;

ліквідацією підприємства, установи, організації;

відсутністю архівних даних з інших причин.

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