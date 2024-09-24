Росіяни почали чіпляти додаткові камери на розвідувальних дронах. Навіщо вони це роблять.

Російські оператори розвідувальних БпЛА почали встановлювати на дрони камери заднього огляду. Такі камери повинні “попереджати” їх про загрозу з боку українських зенітних FPV-дронів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Defense Express.

На розвідувальних дронах окупантів з’явились додаткові камери – навіщо ворог їх встановлює

Перший такий модифікований екземпляр нещодавно “приземлили” бійці ЗСУ. На оприлюднених фотографіях можна побачити дрон типу ZALA із мініатюрною камерою. Безпілотник також обладнаний RHCP антенами, що використовуються у FPV-дронах.

Вищезгадана камера забезпечує огляд у задній полусфері й дозволяє розгледіти загрозу у вигляді іншого дрона, а також прийняти заходи протидії. Протидією ж, наприклад, може бути спроба “відірватись” на швидкості, оскільки час у повітрі FPV-дрона доволі обмежений.

“У будь-якому випадку загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Але сам факт того, що для практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам ворог перейшов доволі швидко заслуговує урахування. І вочевидь перелік контрзаходів буде нарощуватись”, – пише видання й припускає, що ворог також може спробувати причепити на БпЛА невеликі засоби РЕБ.

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