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Війна

На розвідувальних дронах окупантів з’явились додаткові камери – навіщо ворог їх встановлює

Автор -
Журналіст
На розвідувальних дронах окупантів з'явились додаткові камери – навіщо ворог їх встановлює

Росіяни почали чіпляти додаткові камери на розвідувальних дронах. Навіщо вони це роблять.

Російські оператори розвідувальних БпЛА почали встановлювати на дрони камери заднього огляду.  Такі камери повинні “попереджати” їх про загрозу з боку українських зенітних FPV-дронів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Defense Express.

На розвідувальних дронах окупантів з’явились додаткові камери – навіщо ворог їх встановлює

На розвідувальних дронах окупантів з'явились додаткові камери – навіщо ворог їх встановлює

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Перший такий модифікований екземпляр нещодавно “приземлили” бійці ЗСУ. На оприлюднених фотографіях можна побачити дрон типу ZALA із мініатюрною камерою. Безпілотник також обладнаний RHCP антенами, що використовуються у FPV-дронах.

Вищезгадана камера забезпечує огляд у задній полусфері й дозволяє розгледіти загрозу у вигляді іншого дрона, а також прийняти заходи протидії. Протидією ж, наприклад, може бути спроба “відірватись” на швидкості, оскільки час у повітрі FPV-дрона доволі обмежений.

“У будь-якому випадку загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Але сам факт того, що для практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам ворог перейшов доволі швидко заслуговує урахування. І вочевидь перелік контрзаходів буде нарощуватись”, – пише видання й припускає, що ворог також може спробувати причепити на БпЛА невеликі засоби РЕБ.

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