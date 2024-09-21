Під Тихорецьком у Краснодарському краї РФ була атакована 719 база з артилерійськими боєприпасами. Туди окупанти звозили північнокорейські снаряди.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Defense Express.

Як зазначається, 719 база у селищі Кам’яне – це невелика база зберігання боєприпасів із загальною площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи.

Відстань від лінії фронту до бази росін становить близько 300 кілометрів.

Defense Express наголошує, що ця база відіграє величезну роль для південного та східного угрупувань ворога. Актуальні супутникові знімки показують збільшення укриттів для боєприпасів на тій самій площі між 2022 та 2024 роком. Це свідчить про те, що там могла бути більша за норми концентрація боєприпасів.

Безпілотники атакували склад з боєприпасами у Краснодарському краї – що відомо

Крім того, видання повідомляє, що на 719 базу росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю.

У січні 2024 року OSINT-аналітики Frontelligence Insight дослідили маршрути перевезення снарядів з КНДР. База у районі Тихорєцька разом зі складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

Вибухова ніч в Росії

Вночі 21 вересня у Росії лунали вибухи відразу у двох регіонах – у Краснодарському краї та Тверській області.

Відомо, що у селищі Кам’яне Краснодарського краю був атакований склад з боєприпасами. У мережі публікували відео з сильною детонацією. Російська влада оголосила евакуацію.

У Тверській області під удар потрапив 23-й арсенал ГРАУ неподалік від міста Торопець. Там 18 вересня був знищений 107 арсенал ГРАУ.

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