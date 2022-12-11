На одному з КПП України від завтра запрацює “єЧерга”: деталі

Від завтра в пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою завдяки сервісу “єЧерга”

Про це розповідає НСН з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Завдяки безкоштовному сервісу перевізники можуть стати в чергу й відстежувати своє просування онлайн.

Від завтра в Україні запрацює “єЧерга”

“Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону”, – пише пресслужба.

Зареєструватися в “єЧерзі” можна на сайті за посиланням.

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