На одному з КПП України від завтра запрацює “єЧерга”: деталі

Від завтра в пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою завдяки сервісу “єЧерга”
Про це розповідає НСН з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
Завдяки безкоштовному сервісу перевізники можуть стати в чергу й відстежувати своє просування онлайн.
Від завтра в Україні запрацює “єЧерга”
“Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону”, – пише пресслужба.
Зареєструватися в “єЧерзі” можна на сайті за посиланням.
Із переліку документів для виїзду за кордон виключили важливу довідку – про що йдеться