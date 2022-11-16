Змінено правила виїзду з України для однієї категорії чоловіків – що відомо

Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду з країни для однієї категорії чоловіків. Йдеться про водіїв транспортних компаній. Тепер їм дозволяється за кордоном 60 днів.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

“Внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено безперервний термін перебування водіїв транспортних засобів господарюючих суб’єктів, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом”, – йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, тепер водіям транспортних компаній дозволено перебувати за кордоном до 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

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