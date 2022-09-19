На яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися: роботодавці пропонують вакансії, а пошукачі активно розміщують свої резюме. Проте є деякі спеціальності, на які найбільша конкуренція серед тих, хто шукає роботу, а зарплата в деяких – кіт наплакав
Про це розповіли експерти з OLX Робота. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Які вакансії найбільш затребувані серед українців
Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур’єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).
Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).
Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість) в період 1.09.2022 – 14.09.2022
|Вакансії
|Кількість кандидатів на 1 вакансію
|Середня заробітна плата (грн)
|Копірайтер
|13
|18 450
|Кур’єр
|11
|13 500
|Пакувальник
|11
|11 000
|Менеджер інтернет магазину
|10
|15 250
|Комплектувальник
|10
|12 380
|Помічник кухаря
|9
|10 500
|Різноробочий
|9
|12 500
|Промоутер
|9
|11 500
|Складальник
|9
|15 000
|Вантажник
|8
|11 500
У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни