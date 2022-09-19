На яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися: роботодавці пропонують вакансії, а пошукачі активно розміщують свої резюме. Проте є деякі спеціальності, на які найбільша конкуренція серед тих, хто шукає роботу, а зарплата в деяких – кіт наплакав

Про це розповіли експерти з OLX Робота. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Які вакансії найбільш затребувані серед українців

Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур’єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).

Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).

Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість) в період 1.09.2022 – 14.09.2022

Вакансії Кількість кандидатів на 1 вакансію Середня заробітна плата (грн) Копірайтер 13 18 450 Кур’єр 11 13 500 Пакувальник 11 11 000 Менеджер інтернет магазину 10 15 250 Комплектувальник 10 12 380 Помічник кухаря 9 10 500 Різноробочий 9 12 500 Промоутер 9 11 500 Складальник 9 15 000 Вантажник 8 11 500

У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни