2
Україна
Тег:
2

На яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Дата
на какие вакансии наибольший спрос и самая низкая зарплата

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися: роботодавці пропонують вакансії, а пошукачі активно розміщують свої резюме. Проте є деякі спеціальності, на які найбільша конкуренція серед тих, хто шукає роботу, а зарплата в деяких – кіт наплакав

Про це розповіли експерти з OLX Робота. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Які вакансії найбільш затребувані серед українців

Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур’єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).

Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).

На яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість)                                              в період 1.09.2022 – 14.09.2022

ВакансіїКількість кандидатів на 1 вакансіюСередня заробітна плата (грн)
Копірайтер1318 450
Кур’єр1113 500
Пакувальник1111 000
Менеджер інтернет магазину1015 250
Комплектувальник1012 380
Помічник кухаря910 500
Різноробочий912 500
Промоутер911 500
Складальник915 000
Вантажник811 500

У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни

To Top