На Харківщині пенсіонер ночами влаштовував диверсії у тилу окупантів

Протягом російської окупації 63-річний Василь Йосипович із дружиною 74 дні провели на дачі у передмісті Харкова, звідки росіяни били по місту.. Колишній десантник та чорнобилець не зміг просто спостерігати за цим, тому ночами влаштовував диверсії у тилу окупантів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Про Букви.

“Я витяг їх [запали до боєприпасів] із машини [вантажівки “Урал”], 48 штук. Коли занурив усе у мішок, навіть не зміг його підняти. Поклав на солдатський спальник, потягнув тягарем і сховав їх у дворовому туалеті. З цієї ж машини вкрала валіза з документацією. Щоночі боявся, щоб не знайшли захованої зброї та документи”, — розповів Василь Йосипович.

Спочатку він знищив шланг, з якого заправлялися військові РФ, але розумів, що вони встановлять новий шланг. Тоді пенсіонер витяг звідти акумулятор та замкнув систему в авто. Він додав, що цей бензовоз ніхто не зміг зрушити з місця, і лише через тиждень його потягли на танку.

Василь Йосипович зазначив, що на думку росіян у селі діяв цілий партизанський загін.

Пенсіонер ночами влаштовував диверсії у тилу окупантів

“Запитували в мене, чи я не бачив когось підозрілого. Я відповів, що нікого не бачив. Мені, звичайно, було приємно, що в одному моєму обличчі вони побачили цілий загін партизанів”, — сказав чоловік.

Після того, як село звільнили від росіян, чоловік поділився з українськими військовими, де знаходяться мінні поля, де стоїть ворожа техніка та де він сховав запали та документи.

Також Василь Йосипович виявив загиблих українських воїнів. Пенсіонер хотів поховати їх, однак тіла виявилися замінованими. Він не побачив цього та підірвався на одній із мін, внаслідок чого йому відірвало ногу. Його собака, який гуляв поруч, встиг відскочити та залишився неушкодженим. Мальва почала штовхати господаря у бік будинку, але чоловік дав їй команду тікати додому самої.

Побачивши на ґанку собаку в крові, дружина Василя зрозуміла, що він у біді. У той час чоловік перетяг ногу собачим повідцем і поповз повз полі та міни до траси. Там його знайшли українські військові та відвезли до Харкова. Пізніше дружину з собакою також евакуювали до Харкова.

Наразі родина перебуває у Львові. Василя Йосиповича готові прийняти на реабілітацію в Німеччині, проте харківські медики, відмовили у тому, щоб із чоловіком їхала дружина. Тепер сім’я публічно просить, щоб їй дозволили супроводжувати чоловіка за кордоном.

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