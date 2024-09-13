Міжнародне агентство з атомної енергії направить більше наглядачів, які будуть присутні на АЕС в Україні. ​​​​​​

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Енергоатом”.

У четвер, 12 вересня, група експертів МАГАТЕ відвідала одну з електричних підстанцій, яка має вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Нещодавно підстанція була пошкоджена через масовий ракетний обстріл окупантів.

На АЕС в Україні буде більше наглядачів від МАГАТЕ – що відомо

Цей візит був початком реалізації домовленостей гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та президента України Володимира Зеленського.

Надалі моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.

“Рашисти змінили тактику і атакують об’єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці і це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції”, – зазначив керівник “Енергоатому” Петро Котін.

Ситуація на АЕС в Україні

Як відомо, Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою в Україні та Європі, була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення.

Окупанти перетворили Запорізьку АЕС фактично на військовий об’єкт, розмістивши там солдатів, техніку. Також ворог замінувавчастину території.

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