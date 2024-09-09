Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву щодо перезапуску реакторів ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зробив заяву щодо перезапуску реакторів ЗАЕС. Він не рекомендує робити їх перезапуск поки йде війна.



Про це пише «Укрінформ», передають Новини України – НСН.

Відповідну заяву Рафаєль Гроссі зробив на відкритті засідання Ради керуючих агентства 9 вересня у Відні.

«Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії», сказав Гроссі.

Він нагадав присутнім, що 11 серпня в одній з градирень сталася пожежа. Тепер її доведеться знести.

Гроссі зробив важливу заяву щодо перезапуску реакторів ЗАЕС

«Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції», говорить гендиректор МАГАТЕ

За словами Рафаеля Гроссі, продовження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії. Окрім того, тепер агентство має більш проактивну позицію та моніторить критично важливі електричні підстанції України, які мають вирішальне значення для безпеки її атомних електростанцій».

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