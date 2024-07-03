В Україні триває мобілізація засуджених. Ув’язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та вступ до армії. Названо 3 категорії, які не підлягають призову до ЗСУ.

У Мін’юсті назвали три категорії осіб, яких не можна мобілізувати. Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на APNEWS.COM.

Понад 3000 в’язнів уже звільнили умовно-достроково в обмін на мобілізацію. У Збройних силах України мають право служити ще близько 27 тисяч чоловіків. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Зазначається, що засуджені мають високу мотивацію.

“Є бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці”, – цитує чиновницю Associated Press (AP).

Чоловіки зазначають, що хочуть бути корисними – багатьом не подобається відносна бездіяльність у в’язниці.

Мобілізація засуджених – лише 3 категорії не підлягають призову до ЗСУ

Водночас мобілізації до лав ЗСУ не підлягають громадяни, яких визнано винними у скоєнні наступних злочинів:

вбивство двох й більше осіб;

зґвалтування;

злочини проти національної безпеки України.

Українська програма залучення засуджених до війни відрізняється від вербування ув’язнених у Росії. Зазвичай, останніх відправляли на найважчі напрямки. Наші захисники намагаються провести інтеграцію в’язнів у регулярні фронтові підрозділи.

За даними уряду, надісланими до Європейського союзу (ЄС), у в’язницях зараз утримуються близько 42 тисяч громадян.

Умовно-достроково звільнені ув’язнені українці після перевірки направляються на базову підготовку до таборів. Їх навчають основам бою та поводженню зі зброєю. Навчання завершується пізніше, коли засуджені приєднуються до окремих підрозділів.

Як відомо, в Україні почав діяти схвалений цього року Урядом закон про добровільну мобілізацію в’язнів. Зацікавлені ув’язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав ЗСУ. Їх заяви розглядають спеціальні комісії, які оцінюють ризики та дають остаточне рішення.

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