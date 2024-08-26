Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Адвокат Дмитро Франчук розповів, за якими принципами проводять мобілізацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Мобілізація ВПО

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів регулюється постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року. Зокрема, у ньому прописані умови військового обліку, взяття та зняття з нього людей зі статусом ВПО.

Відповідно до статті 21 Порядку, громадяни, які прибули ТОТ, можуть бути взяті на персонально-первинний та персональний військовий облік після того, як їх зареєструють як ВПО і внесуть до військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Для цього необхідно подати документи:

Заява

Паспорт громадянина України

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини

Для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення

Рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

Мобілізація ВПО – як отримати відстрочку переселенцям пояснив юрист

Дмитро Франчук зазначає, що люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях. Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини.

Щоб отримати відстрочку ВПО повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус.

У Постанові вказано, що у випадках, коли під час війни змінюється місце реєстрації або проживання, можуть втратитися особисті чи військово-облікові документи. Неприбуття до ТЦК все одно вважається порушенням закону, навіть за таких обставин. Тому необхідно звернутися до центру комплектування та надати інформацію про реєстрацію як ВПО.

Мобілізація переселенців із ТОТ

За словами адвоката, ситуація з мобілізацією осіб, які мають прописку на ТОТ, є більш складною.

“Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації”, – говорить Дмитро Франчук.

Він також розповідає, що на початку повномасштабної війни в Україні було кілька випадків, коли особи з пропискою на тимчасово окупованих територіях Донбасу не призивалися на службу. Це було пов’язано з певними правовими та логістичними труднощами.

Водночас зараз таких людей можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території, підпадають під мобілізацію за віком та мають відповідний стан здоров’я.

Джерело: РБК-Україна.

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