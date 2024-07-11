У Міністерстві юстиції розповіли, як відбуватиметься мобілізація ув’язнених і коли перша група бійців вирушить на фронт.

Уже до кінця літа перша група засуджених, яких звільнили від відбування покарання для служби у ЗСУ, вирушить на фронт.

Про це розповів голова міністерства юстиції Денис Малюська, передають “Новини України – НСН”.

Очільник відомства пояснив, що на цей час бійці проходять військову підготовку, яка триває не менше двох місяців.

Малюська зауважив, що після ухвалення закону близько 2862 ув’язнених було звільнено зі 5196. Зокрема відмову за станом здоров’я отримали 368 осіб.

Мобілізація ув’язнених – коли перша група захисників вирушить на фронт відповіли у Мін’юсті

“У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки”, – підкреслив міністр.

Очікується, що нова програма принесе близько 5 тисяч нових рекрутерів. Водночас “найсприятливіші обставини” можуть збільшити це число.

Мобілізація засуджених до лав ЗСУ – що відомо

Як відомо, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. У парламенті також пояснили, які засуджені та ув’язнені підлягають мобілізації, а які – ні.

Повідомляється, що не будуть мобілізовані засуджені за:

умисне вбивство,

зґвалтування,

сексуальне насильство,

за злочини проти основ національної безпеки.

Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.

Ще новини України: Мобілізація засуджених – лише 3 категорії не підлягають призову до ЗСУ