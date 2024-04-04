Погода 5 квітня в Україні буде прохолодною. Місцями в регіонах вночі фіксуватимуть “мінус”. Втім, вдень у деяких областях пригріє до +20°

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Погода в Україні буде хмарною з проясненнями. На заході, в Одеській, Вінницькій і Житомирській областях – невеликі опади. Дощ також може бути у Карпатах і на Закарпатті. На решті території України буде сухо. Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

Місцями вночі фіксуватимуть “мінус”- якою буде погода 5 квітня

Вночі температура повітря в більшості областей буде +1+6°. Втім, на півночі ніч буде прохолодною – місцями 0-2° морозу. Вдень температура підніметься до 11-16° тепла. Протягом доби температура повітря прогріється на Закарпатті та на півдні: вночі +4-9°, вдень +15-20°.

У Карпатах у п’ятницю очікується дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме близько 0°, а вдень 2-7° тепла.

Погода в Києві

У Києві 5 квітня буде хмарно з проясненнями. Опади не прогнозуються. Швидкість південно-західного вітру – 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від +3° до -2°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11-16°. В Києві прогнозують вночі 0-2° тепла, вдень +13-15°.

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