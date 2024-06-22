Медогляд школярів – хто видає довідку і що варто знати

У 2023 році МОЗ затвердило порядок медогляду для зарахування дітей до закладів освіти та оздоровлення. Медогляд школярів проводиться сімейними лікарями.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

У 2023 році МОЗ затвердило єдиний Порядок проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Медогляд проводиться у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування пацієнтів. Тобто у сімейних лікарів чи педіатрів.

Перед проходженням медичного огляду пацієнт, батьки або інші законні представники пацієнта надають інформовану згоду на його проведення.

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Усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. Вони включають:

збір анамнезу;

повне фізикальне обстеження;

перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів;

вимір зросту та маси тіла;

дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

У НСЗУ просять звернути увагу на те, що медичний огляд для зарахування дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку передбачає лише обстеження сімейним лікарем. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.

“Результати проведеного медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти є чинними впродовж року з дати його проходження”, – зауважують в НСЗУ.

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