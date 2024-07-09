Окупанти здійснили масований удар по “Охматдиту” 8 липня. Медик розповів, що відбувалося в лікарні перед і після прильоту.

.Про те, що відбувалося під час масованої атакі в найбільшій дитячій лікарні України розповів лікар “Охматдиту”. Він попросив не розголошувати його ім’я.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”

Багато людей вижило завдяки бомбосховищу

За словами медика з “Охматдиту”, під час оголошення першої тривоги лікарі почали згортатися, тобто закінчувати операційний день: зупиняти операції і спускати пацієнтів у бомбосховище. Це врятувало чимало життів: перед прильотом майже всі діти перебували вже в бомбосховищі.

Масований удар по “Охматдиту” 8 липня – медик розповів про те, що відбувалося в лікарні під час ракетної атаки

Але влучання сталося в саме серце “Охматдиту” (як відомо, внаслідок ракетного удару постраждало кілька корпусів, зокрема токсикологічний). На жаль, є загиблі серед лікарів, але масових жертв серед дітей вдалося уникнути, оскільки вони були в бомбосховищі.

Медик зазначив, що якщо говорити про дітей, то майже всі вони спрямовані в інші медичні установи. Лікуються в “Охматдиті” лише пацієнти, які перебувають у непостраждалих корпусах.

Героїчні вчинки під час масованої атаки

“Наскільки мені відомо, зараз низка лікарів та інших співробітників перебувають у критичному стані в медичних установах.

Знаю, що коли стався вибух, в одному з приміщень мати перебувала біля важкохворої дитини і впала від вибухової хвилі, але один з лікарів своїм тілом встиг закрити дитину”, – повідомив медик “Охматдиту”, – повідомив співрозмовник.

За словами лікаря, досі важко повірити, що росіяни дійсно спрямували ракету в дитячу лікарню. Їхні слова про те, що тут нібито лікувалися військові ЗСУ, – це повна маячня. Тут лежать важкохворі діти…

“Я постійно перебуваю на звʼязку зі своїми друзями, які зараз воюють на фронті. Вони після прильоту в “Охматдит” телефонують і кажуть, що наші бійці мов показилися після того, як до них дійшла інформація про ракетний удар по нашій дитячій лікарні, і почали з неймовірною люттю нищити ворога”, – зазначив медик зруйнованої дитячої лікарні.

Джерело: OBOZ.UZ.

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