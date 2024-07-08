Внаслідок масованого ракетного удару 8 липня пошкоджено “Охматдит” у Києві, який є найбільшою багатопрофільною дитячою лікарнею в Україні.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Що відомо про удар по “Охматдиту”

За даними Київської міської військової адміністрації, під час ранкового удару уламки ракет впали у кількох районах столиці. Зокрема, уламки впали на дитячу лікарню “Охматдит” у Шевченківському районі. Відомо, що є руйнування на її території.

Зруйновано щонайменше одне з приміщень, за попередніми даними, це токсикологічне відділення. У корпусах лікарні вибило вікна.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав атаку на “Охматдит” цілеспрямованим російським ударом по дітях. Відео наслідків опублікувало українське МОЗ.

На місці працюють ДСНС, поліція, волонтери та медичний персонал, які розбирають завали. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, тривають аварійно-рятувальні роботи.

8 липня під ударом “Охматдит” у Києві – що відомо про наслідки атаки

“Будуть ще додані сили Національній гвардії, щоб дуже швидко розібрати завали та врятувати, можливо, людей, які знаходяться під завалами. Більше того, у нас є три години “золотого часу”, щоб якщо там є хтось живий, врятувати. Щойно ми дістали ще одну людину, вона жива, слава Богу”, –зазначив він.

На цей момент відомо про двох загиблих на території “Охматдиту”. Після розбирання завалів вручну задіють важку техніку. Про те, скільки людей може бути під завалами на території лікарні, сказати складно. Для пошуку тих, хто вижив, залучать службових собак.

Як повідомив мер Віталій Кличко, пацієнтів евакуювали до інших лікарень Києва.

Пізніше президент Зеленський заявив, що Росія не може не знати, куди летять її ракети, і має повністю відповісти за злочини проти дітей та людяності загалом.

“Дитяча лікарня “Охматдит” у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. “Охматдит” врятував і повернув здоров’я тисячам дітей”, – додав він.

За словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олександра Лисиці, пошкоджено майже всі корпуси лікарні, у тому числі новий. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко додав, що, зокрема, пошкоджено корпус, де перебували діти на діалізі.

У коментарі РБК-Україна Клименко уточнив, що 15 осіб було поранено безпосередньо у приміщеннях “Охматдиту”. Із двома лікарями не має зв’язку.

Атаки по “Охматдиту”

Дитяча лікарня “Охматдит” не вперше страждає внаслідок ворожих ударів. Як відомо, вранці 16 березня 2022 року поряд із лікарнею прогриміли три вибухи. Одна з ракет влучила в будівлю неподалік “Охматдиту”, співробітники казали, що через удари вібрувала половина лікарні.

Уламки ракети знайшли на балконі відділення хірургії новонароджених. За словами лікарів, від вибуху хиталися ліжка. Вибуховою хвилею вибило вікна у педіатричному відділенні, а у відділенні неврології було пошкоджено стелю. Багато уламків знайшли поряд із лікарнею, але тоді на території “Охматдиту” ніхто не постраждав.

10 жовтня 2022 року під час масованої атаки на Київ територія та корпуси “Охматдиту” під удар не потрапили. Але внаслідок прильоту ракети по центру столиці загинула лікар-гематолог Оксана Леонтьєва, яка їхала на роботу до лікарні.

Джерело: РБК-Україна

Ще новини України: Масована повітряна атака 8 липня: багато загиблих і постраждалих – все, що відомо (фото, відео)