У нічному експресі “Запоріжжя-Ужгород” людина померла від спеки. Що кажуть в Укрзалізниці.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву керівника пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександра Перцовського.

На запитання, чи підтверджується інформація про смерть пасажира у потязі, Перцовський відповів:

“Підтверджується. Це поїзд “Запоріжжя-Ужгород”. Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті”.

В “Укрзалізниці зазначають, що подібні трагедії “не стають сухою статистикою”, кожен випадок розбирається.

Людина померла від спеки у потязі “Запоріжжя-Ужгород” – що кажуть в УЗ

“По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. (Висновків, – ред. ) по цьому випадку поки немає”, – зазначив Олександр Перцовський.

Він підтвердив, вагон не був обладнаний кондиціонером, оскільки вагон продавався без кондиціювання.

“Тому я звертаюся до пасажирів: температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали”, – додав керівник пасажирського напрямку УЗ.

Що відомо про трагедію

Днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу “Запоріжжя-Ужгород”. Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги у місто Стрий Львівської області.

Як зазначали пасажири потягу, у купе була спека, вагон був без кондиціонера.

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