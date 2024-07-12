Жіночі купе з’являться ще в 4 поїздах України: перелік

Жіночі купе з’являться ще в 4 поїздах України. Вони будуть доступними для користування вже з 1 серпня.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці», передають «Новини України – НСН».

Жіночі купе з’являться ще в 4 поїздах України

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко

За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

А які поїзди з жіночими купе вже кусують?

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.

Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років

Ще новини України: Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів з початку року