Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передають «Новини України – НСН».

За словами Кулеби, перемогою для України у війні з росією стане не лише це не лише досягнення миру, повернення всіх окупованих територій та притягнення агресора до відповідальності. Це ще й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

“Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою”, – сказав він.

Міністр наголошує на важливості Саміту миру.За словами Дмитра Кулеби, він і надалі буде продовжувати взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

Кулеба сказав, що буде означати перемога України

“Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу – півночі, півдня, сходу, заходу – та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це “щось” – Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий”, – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що шлях до справедливого та тривалого миру є непростим, проте він не має альтернатив.

За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють усім жити і процвітати.

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