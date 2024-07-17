16 липня в Україні завершився термін для оновлення військово-облікових даних. У Міністерстві оборони повідомили, кому з чоловіків першочергово видаватимуть повістки.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Стало відомо про застосування “принципу таргетованої реклами”.

Роз’яснення надала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами будуть використовуватися критерії для пошуку з реєстру “Оберіг”. Зокрема, це вік та спеціальність. Також за допомогою цієї системи можна буде ідентифікувати ухилянтів.

Кому з чоловіків першочергово видаватимуть повістки до ТЦК – пояснили у Міноборони

В реєстрі “Оберіг” буде повний перелік даних про громадян: придатність до служби, водійське посвідчення, місце роботи, право на володіння зброєю.

У Міністерстві оборони працюють над тим, щоб ТЦК могли отримувати інформацію про українців з різних державних реєстрів – без їхнього відома. Вони є в Єдиному демографічному реєстрі, у РАЦСі, Податковій службі, Міносвіти, Пенсійному фонді тощо. Відповідно особу зможуть ідентифікувати за допомогою співставлення даних з різних реєстрів – в єдиний “Оберіг”.

Як будуть формуватися повістки.

“Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язаним. Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час”, – пояснила посадовиця.

Важливо, що повістка вважатиметься врученою, навіть якщо людина не приймає її або не розписується в оповіщеннях від ТЦК. Аналогічно, як це відбувається із запрошенням до суду. За ігнорування запрошень та порушенні правил військового обліку громадян будуть оголошувати у розшук.

Всі військовозобов’язані можуть завантажити мобільний додаток “Резерв+” і побачити, які дані про них уже занесено до застосунку. За словами Черногоренко, проводожується робота над цифровізацією та автоматизацією процесів. Вона уточнила, що наразі “Оберіг” має обмін між восьми реєстрами. Чиновниця назвала його “місцем правди”, тому що там відображатимуться актуальні персональні дані.

Катерина Черногоренко задоволена додатком і вважає, що він подобається громадянам:

“”Резерв+ – це про те, як швидко ми підкорили серця українців. Ми були лідерами по завантаженнях у маркетах”, – додала Черногоренко.

Джерело: today.ua.

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