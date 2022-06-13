Кому буде дозволено купувати канабіс в Україні за умови його легалізації

До Верховної Ради внесли законопроект про легалізацію канабісу. Проте це не звільняє від відповідальності за його незаконний обіг. Кому дозволять купувати канабіс

ДО ВР внесли законопроект про легалізацію канабісу в Україні в медичних, промислових та наукових та науково-технічних цілях. Текст документу вже з’явився на сайті парламенту.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Realist.

Зазначається, що законопроект розроблений з метою імплементації кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настоянок канабісу, а також тетрагідроканабінолу (далі – ТГК) (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів), шляхом внесення змін до законів України, поводження з наркозасобами, з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень про ефективність коноплі.

Йдеться про онкохворих і людей, які страждають на посттравматичні стресові розлади, які стали наслідком війни.

Легалізація медичного канабіс не передбачає його вільний продаж та не звільняє від відповідальності за його незаконний обіг.

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