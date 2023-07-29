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Коли ЗСУ зайдуть у Крим – заява Буданова

Журналіст
Коли ЗСУ зайдуть у Крим – заява Буданова
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Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Крим, передає НСН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони КирилоБуданов заявив, що Збройні Сили України незабаром зайдуть у тимчасово окупований Крим. Про це він повідомив у коментарі ТСН.

Його запитали, коли українські воїни увійдуть на півострів, на що він відповів: “Скоро”.

Коли ЗСУ зайдуть у Крим – заява Буданова

Коли ЗСУ зайдуть у Крим

Буданов не став називати точної дати визволення Криму, проте запевнив, що чекати залишилося “недовго”.

Також розвідник назвав “нереальною” загрозу терористів Групи Вагнера з Білорусі та зазначив, що їхня присутність у сусідній країні не лякає ЗСУ.

Щодо посилення резервів окупантів, начальник ГУР сказав, що кількість росіян в Україні не змінилася.

“Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати”, — резюмував він

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