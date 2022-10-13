Коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон для житлового фонду планують розпочати в кінці жовтня, якщо не буде похолодання раніше

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі телемарафону,

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UNN.

“Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін”, – сказав Чернишов, якого цитує пресслужба Мінрегіону.

“Що стосується житлового фонду, то в більшості міст ми в кінці жовтня плануємо почати постачання тепла. Якщо буде холодно до того – ми розпочнемо раніше, відповідно до температурних показників”, – зазначив урядовець.

Він нагадав, що опалювальний сезон розпочинається, щойно протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8°C. “Навіть погода на нашому боці!” – вказав Чернишов у Facebook.

Наразі, з його слів, у 9 регіонів вже ропочалося підключення соціальних закладів до теплопостачання, це передусім медичні заклади, пологові будинки, там, де це потрібно зробити в першу чергу.

Україна готова до опалювального сезону більше ніж на 90%.

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