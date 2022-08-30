Опалювальний сезон в Україні – чи будуть віялові відключення електроенергії і коли можуть початися

Цьогорічний опалювальний сезон буде надскладний. Крім того, що українців уже попередили щодо зниженої температури в їхніх квартирах та пізній початок сезону опалення, можливі також і віялові відключення електроенергії

Чому і коли можуть початись такі відключення, розповіли експерти.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Усі вони сходяться в думці , що дуже багато залежатиме від того, як і в чиїй енергосистемі працюватиме Запорізька АЕС. Якщо вона буде залишатись в ЄЕСУ, то загалом має бути все гаразд, і Україна зможе проти сезон найбільших холодів із безперебійним електропостачанням.

До речі, в липні президент НАЕК Енергоатом Петро Котін запевнив, що взимку працюватимуть усі 15 атомних енергоблоків, які є в Україні. Однак експерти вважають, що одночасний запуск усіх енергоблоків був би хибним рішенням.

“Є ризик, що блоки можуть раптово йти в ремонт, і тоді можуть бути і відключення, і висока потреба в імпорті електроенергії”, – зауважив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Обов’язково треба хоча би два-три енергоблоки виводити в профілактичний ремонт. Аби загалом система працювала безперебійно. Буде нормально, якщо одночасно працюватимуть 10-11 атомних енергоблоків, каже експерт.

Однак на сьогодні є небезпека, що Запорізька АЕС взагалі може бути від’єднана від української енергосистеми, чим регулярно погрожують окупанти.

Тоді, якщо українська енергосистема одночасно позбудеться п’яти атомних енергоблоків, це завдасть неабиякого збитку вітчизняній електрогенерації. Тримати удар доведеться тепловим електростанціям, яким знадобиться немало вугілля для виробітку енергії. Крім того, доведеться ввести в дію енергоблоки, що працюють на газовому пальному, а резерву газу немає.

“Із погляду проходження опалювального сезону — величезна проблема, якщо ЗАЕС буде виведена із системи, то ми станемо не профіцитними, а дефіцитними, і швидко зростатиме витрата вугілля на ТЕСах, а потім газ знадобиться для виробництва електроенергії. Дуже важливо мати резерв із газу на рівні 2,5 млрд кубометрів”, — каже народний депутат, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Кучеренко вважає, що для влади настала пора відверто сказати людям, що їх може очікувати під час опалювального сезону. І про холод у помешканнях, і про неможливість електрообігріву через зношені мережі, і про те, що можуть бути віялові відключення електроенергії.

“Уряд має попередити населення. В ЄС уже всіх попереджають. А в нас поки що ні, а треба говорити прямо — може бути низька температура, тому що не буде газу, а якщо увімкнете електрообігрівачі, то полетить мережа, треба готувати людей. Ми боїмося паніки? Паніка почнеться, коли почнуться віялові відключення”, — пояснив Олексій Кучеренко.

Втім, дозовані попередження щодо важкої майбутньої зими все-таки надходять із різних джерел. То урядовці радять українцям запасатись продуктами, то глава Нафтогазу рекомендує запастися теплими ковдрами і теплим одягом… Добре було б, якби усі ці перестороги виявились марними.

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