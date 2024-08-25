Булінг дітей, або цькування, вважається в Україні адміністративним правопорушенням. Є кілька способів покарання за такі дії.

Адвокат й магістр права Євген Буліменко розповів, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Основне про булінг

Як кажуть експерти, законодавство визначає булінг (цькування) як діяння учасників освітнього процесу, що полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі – із застосуванням засобів електронних комунікацій (так званий кібербулінг, або цькування онлайн), які вчиняються:

або стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи

або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу

Внаслідок цього може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Якщо говорити про причини такої поведінки, вони також можуть бути різними й ґрунтуватися на:

людській нерівності

нетолерантності суспільства

насиллі в родині чи інших травматичних факторах у вихованні

формуванні ієрархії в дитячому колективі

ставленні до насилля в самому суспільстві

Кого і як можуть покарати за булінг дітей у школі – пояснення юриста

Булінг дітей – кого і як можуть покарати

Буліменко розповів, що булінг (цькування) є адміністративним правопорушенням і тягне за собою (згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відповідальність:

у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн

у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

При цьому за вчинення булінгу групою осіб або повторно впродовж року (після накладення адміністративного стягнення) покарання буде більш жорстким:

або штраф від 1700 до 3400 грн

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

Адвокат пояснив, що за вчинення булінгу до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті:

учасники освітнього процесу (педагогічні та інші працівники закладу освіти)

батьки учнів

асистенти дітей

“Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють”, – підсумував експерт.

Джерело: РБК-Україна.

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