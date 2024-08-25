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Тег:
Cуспільство

Кого і як можуть покарати за булінг дітей у школі – пояснення юриста

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Журналіст
Кого і як можуть покарати за булінг дітей у школі - пояснення юриста

Булінг дітей, або цькування, вважається в Україні адміністративним правопорушенням. Є кілька способів покарання за такі дії.

Адвокат й магістр права Євген Буліменко розповів, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Основне про булінг

Як кажуть експерти, законодавство визначає булінг (цькування) як діяння учасників освітнього процесу, що полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі – із застосуванням засобів електронних комунікацій (так званий кібербулінг, або цькування онлайн), які вчиняються:

  • або стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи
  • або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу

Внаслідок цього може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Якщо говорити про причини такої поведінки, вони також можуть бути різними й ґрунтуватися на:

  • людській нерівності
  • нетолерантності суспільства
  • насиллі в родині чи інших травматичних факторах у вихованні
  • формуванні ієрархії в дитячому колективі
  • ставленні до насилля в самому суспільстві

Кого і як можуть покарати за булінг дітей у школі – пояснення юриста

Кого і як можуть покарати за булінг дітей у школі - пояснення юриста

Булінг дітей – кого і як можуть покарати

Буліменко розповів, що булінг (цькування) є адміністративним правопорушенням і тягне за собою (згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відповідальність:

  • у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн
  • у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

При цьому за вчинення булінгу групою осіб або повторно впродовж року (після накладення адміністративного стягнення) покарання буде більш жорстким:

або штраф від 1700 до 3400 грн

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

Адвокат пояснив, що за вчинення булінгу до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті:

  • учасники освітнього процесу (педагогічні та інші працівники закладу освіти)
  • батьки учнів
  • асистенти дітей

“Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють”, – підсумував експерт.

Джерело: РБК-Україна.

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