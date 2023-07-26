5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

7
Тег:
Економіка
7

Клієнти Нової пошти можуть отримати по 150 грн: названа умова

Журналіст
Клієнти Нової пошти можуть отримати по 150 грн названа умова
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Клієнти Нової пошти можуть отримати 150 грн за програмою Npshopping, яку запустила компанія

Нова пошта запустила нову програму Npshopping, яка дозволяє клієнтам отримувати товари з інтернет-магазинів США, Європи та Азії. Під час реєстрації поштовий оператор дарує новим користувачам по 150 гривень, які вони можуть витратити на покупки

Про умови отримання виплат розповідає НСН з посиланням на сайт компанії.

Наприклад, щоб замовити товар із популярного інтернет-магазину Amazon, українцям необхідно зареєструватися на сайті NPshopping.com, оформити та оплатити замовлення в інтернет-магазині та додати це замовлення до свого особистого кабінету NPshopping.com.

Там потрібно обрати країну зі списку, в якій ви купуєте товар, додати трек-номер замовлення з листа Amazon на вашій електронній пошті, вибрати місто в Україні, куди потрібно доставити замовлення.

Клієнти Нової пошти можуть отримати по 150 грн: названа умова

Клієнти Нової пошти можуть отримати по 150 грн

Більшість зарубіжних інтернет-магазинів не оформляють доставку в Україну, тому при реєстрації в Npshopping користувачі Нової пошти отримують віртуальні адреси, наприклад, у США, Італії чи Великій Британії, які вони вводять при реєстрації на тому ж Amazon або Ebay.

Вартість доставки для кожного буде індивідуальна. Точну суму користувач дізнається після оформлення замовлення. Орієнтовну вартість можна розрахувати в онлайн-калькуляторі на сайті.

Купівля товарів на загальну суму понад 150 євро передбачає додаткову оплату мита у розмірі 10% від загальної суми плюс ПДВ у розмірі 20% вартості товарів разом з митом.

Також передбачено додаткову плату у розмірі 3% за митно-брокерські послуги НП Глобал.

У списку країн, в яких українці можуть здійснювати онлайн-шопінг через програму Npshopping, знаходяться: США, Китай, Великобританія, Німеччина, Італія, Польща, Франція, Іспанія, Туреччина та Чехія.

Ще новини України: Нова пошта відкрила перше відділення в Румунії. Скільки коштує відправити посилку

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×