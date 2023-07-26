Клієнти Нової пошти можуть отримати 150 грн за програмою Npshopping, яку запустила компанія

Нова пошта запустила нову програму Npshopping, яка дозволяє клієнтам отримувати товари з інтернет-магазинів США, Європи та Азії. Під час реєстрації поштовий оператор дарує новим користувачам по 150 гривень, які вони можуть витратити на покупки

Про умови отримання виплат розповідає НСН з посиланням на сайт компанії.

Наприклад, щоб замовити товар із популярного інтернет-магазину Amazon, українцям необхідно зареєструватися на сайті NPshopping.com, оформити та оплатити замовлення в інтернет-магазині та додати це замовлення до свого особистого кабінету NPshopping.com.

Там потрібно обрати країну зі списку, в якій ви купуєте товар, додати трек-номер замовлення з листа Amazon на вашій електронній пошті, вибрати місто в Україні, куди потрібно доставити замовлення.

Клієнти Нової пошти можуть отримати по 150 грн: названа умова

Більшість зарубіжних інтернет-магазинів не оформляють доставку в Україну, тому при реєстрації в Npshopping користувачі Нової пошти отримують віртуальні адреси, наприклад, у США, Італії чи Великій Британії, які вони вводять при реєстрації на тому ж Amazon або Ebay.

Вартість доставки для кожного буде індивідуальна. Точну суму користувач дізнається після оформлення замовлення. Орієнтовну вартість можна розрахувати в онлайн-калькуляторі на сайті.

Купівля товарів на загальну суму понад 150 євро передбачає додаткову оплату мита у розмірі 10% від загальної суми плюс ПДВ у розмірі 20% вартості товарів разом з митом.

Також передбачено додаткову плату у розмірі 3% за митно-брокерські послуги НП Глобал.

У списку країн, в яких українці можуть здійснювати онлайн-шопінг через програму Npshopping, знаходяться: США, Китай, Великобританія, Німеччина, Італія, Польща, Франція, Іспанія, Туреччина та Чехія.

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