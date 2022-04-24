“Київстар” зробив важливе оголошення щодо зв’язку з оператором служби підтримки

Мобільний оператор «Київстар» зробив важливе оголошення для своїх клієнтів. Як можна буде зв’язатися з оператором служби підтримки

У зв’язку з тим, що у країні розгорнулась повномасштабна війна, більшість робітників оператора працюють віддалено. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТЕХНОФАН.

Деталі

Мова йде про службу підтримки: тепер вона буде зв’язуватись з клієнтами через електронну пошту. Оператор поки немає можливості у письмовому вигляді надсилати відповіді на запити клієнтів. Якщо у вас виникли питання, то звертатись необхідно за адресою info@kyivstar.net.

Також ви можете звертатись у працюючі відділення мобільного оператора. Але якщо ви обираєте спосіб спілкування через електронну пошту, то її необхідно вказати оператору. У запиті ви вказуєте ПІБ, електронну пошту та мету звернення. Якщо запит здійснює юридична особа, то вказується адреса скриньки офісу.

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