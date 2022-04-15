Україна

Київстар повідомив про подорожчання вартості дзвінків для деяких абонентів – зміни з 21 квітня

Дата
kyivstar1
Читай новини України у Google News

Київстар зробив оголошення своїм абонентам. З 21 квітня мобільний оператор підвищує вартість дзвінків за кордон, зокрема у Росію

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA. 

Так, вартість однієї хвилини розмови із російським номером зросте для абонентів Київстар до 20 грн.

Інформацію про це Київстар надіслав своїм клієнтам у СМС-повідомленнях. Подорожчання відбудеться вже за тиждень. Водночас, умови роумінгу в інші країни для абонентів мобільного оператора не змінюються.

uu 1 429x391 1

З 1 травня мобільний оператор закриває чотири популярні серед українців тарифи:

  • Соцмережі 1000мб”;
  • “Соцмережі 3000мб”;
  • “Смартфон базовий”;
  • “Смартфон профі”.

При цьому з 14 квітня Київстар підвищив кількість мегабайтів мобільного інтернету до 5000 МБ у тарифах “Дзвінки для батьків” та “Спілкування без кордонів”, залишивши незмінною місячну плату для абонентів. Київстар обіцяє, що всі абоненти, які обслуговуються за цими тарифами, отримають свої бонуси у квітні та на початку травня.

Зміни у Київстар з 1 травня — закриття популярних тарифів та нововведення

Тег:
To Top