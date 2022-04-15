Київстар повідомив про подорожчання вартості дзвінків для деяких абонентів – зміни з 21 квітня

Київстар зробив оголошення своїм абонентам. З 21 квітня мобільний оператор підвищує вартість дзвінків за кордон, зокрема у Росію

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, вартість однієї хвилини розмови із російським номером зросте для абонентів Київстар до 20 грн.

Інформацію про це Київстар надіслав своїм клієнтам у СМС-повідомленнях. Подорожчання відбудеться вже за тиждень. Водночас, умови роумінгу в інші країни для абонентів мобільного оператора не змінюються.

З 1 травня мобільний оператор закриває чотири популярні серед українців тарифи:

Соцмережі 1000мб”;

“Соцмережі 3000мб”;

“Смартфон базовий”;

“Смартфон профі”.

При цьому з 14 квітня Київстар підвищив кількість мегабайтів мобільного інтернету до 5000 МБ у тарифах “Дзвінки для батьків” та “Спілкування без кордонів”, залишивши незмінною місячну плату для абонентів. Київстар обіцяє, що всі абоненти, які обслуговуються за цими тарифами, отримають свої бонуси у квітні та на початку травня.

Зміни у Київстар з 1 травня — закриття популярних тарифів та нововведення