Зміни у Київстар з 1 травня – закриття популярних тарифів та нововведення

Київстар підготував для своїх абонентів деякі зміни. Так, з 1 травня мобільний оператор закриває чотири тарифи і впроваджує деякі нововведення

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Компанія тКиївстар з 1 травня закриіває чотири тарифи: : “Соцмережі +1000мб”, “Соцмережі +3000мб”, “Смартфон базовий”, “Смартфон профі”.

Натомість Київстар не залишить своїх абонентів й без приємних сюрпризів. З 14 квітня буде підвищено кількість мегабайтів мобільного інтернету у тарифах “Спілкування без кордонів”, “Дзвінки без кордонів”. При цьому місячна плата залишиться попередньою, а кількість інтернету у цих тарифах зросте до 5000 МБ на тиждень, замість 100 МБ, як було раніше.

Київстар також зменшив вартість своїх додаткових пакетів “День Онлайн”, “Інтернет-пакет” та “Нічний”.

Мобільний оператор Київстар під час війни підтримує абонентів як в Україні, так і за кордоном. З 1 квітня послуга домашнього інтернету стала безкоштовною для абонентів Київстар, які проживають в областях активних бойових дій, а усі українські переселенці, які опинилися на території країн ЄС, зможуть спілкуватися зі своїми рідними, що залишилися в Україні, за звичайними тарифами, не переплачуючи за міжнародний зв’язок. Послуга мужнародного роумінгу для них безкоштовна.

Безкоштовний домашній інтернет від Київстар — допомога під час війни