Для того, щоб діти змогли отримати безкоштовні путівки в дитячий табір”Артек, було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.
Отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть:
- Діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців
- Діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць
- Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО
- Зазначається також, що половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) “Артек” передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.
Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори – список
Крім цього, отримувати безкоштовні путівки у дитячі табори мають право:
- Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування
- Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу
- Діти з малозабезпечених сімей
- Діти, один з батьків яких загинув, пропав безвістю або помер від поранення, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки та оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.
У Мінреінтеграції зазначили, що такі зміни дозволять надати можливість оздоровити більшу кількість дітей ВПО.
Варто зазначити, що у кожному регіоні виділяють обмежену кількість путівок до місцевих та загальноукраїнських таборів. Щоб отримати таку путівку, потрібно звертатися безпосередньо до місцевих управлінь соціального захисту та надати необхідні документи.
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