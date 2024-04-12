Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори – список

Журналіст
Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори список

Кабмін розширив список категорій дітей, які зможуть отримати безкоштовні путівки у дитячі табори. Хто зможе їх отримати

Для того, щоб діти змогли отримати безкоштовні путівки в дитячий табір”Артек, було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть:

  • Діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців
  • Діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць
  • Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО
  • Зазначається також, що половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) “Артек” передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори – список

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори список

Крім цього, отримувати безкоштовні путівки у дитячі табори мають право:

  • Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування
  • Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу
  • Діти з малозабезпечених сімей
  • Діти, один з батьків яких загинув, пропав безвістю або помер від поранення, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки та оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

У Мінреінтеграції зазначили, що такі зміни дозволять надати можливість оздоровити більшу кількість дітей ВПО.

Варто зазначити, що у кожному регіоні виділяють обмежену кількість путівок до місцевих та загальноукраїнських таборів. Щоб отримати таку путівку, потрібно звертатися безпосередньо до місцевих управлінь соціального захисту та надати необхідні документи.

Ще новини України: В Україні в рази збільшили соціальну допомогу для дітей однієї з категорій

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×