Для того, щоб діти змогли отримати безкоштовні путівки в дитячий табір”Артек, було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть:

Діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців

Діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць

Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО

Зазначається також, що половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) “Артек” передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячі табори – список

Крім цього, отримувати безкоштовні путівки у дитячі табори мають право:

Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування

Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу

Діти з малозабезпечених сімей

Діти, один з батьків яких загинув, пропав безвістю або помер від поранення, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки та оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

У Мінреінтеграції зазначили, що такі зміни дозволять надати можливість оздоровити більшу кількість дітей ВПО.

Варто зазначити, що у кожному регіоні виділяють обмежену кількість путівок до місцевих та загальноукраїнських таборів. Щоб отримати таку путівку, потрібно звертатися безпосередньо до місцевих управлінь соціального захисту та надати необхідні документи.

Ще новини України: В Україні в рази збільшили соціальну допомогу для дітей однієї з категорій