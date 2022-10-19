Хто може отримати сертифікат на 500 грн. для оплати покупок в АТБ - акція від Ощадбанк

Пенсіонери, які оформлять в Ощадбанку пенсійну картку та за її допомогою оплачуватимуть покупки, отримають сертифікат на 500 грн. Акція від ощадбанк продовжується для українців, які стануть новими клієнтами банку

Ощадбанк передбачив вигідні умови для залучення клієнтів старшого віку. Українці можуть оформити у фінустанові пенсійні картки та надалі розраховуватися ними за покупки у мережі супермаркетів АТБ.

У прес-службі банку пояснили свою ініціативу турботою про старших. Наголошено, що для нових клієнтів передбачено не лише приємний, а й корисний подарунок. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“За оплату пенсійною карткою Mastercard від Ощада тепер можна отримати сертифікат на 500 грн на покупки в АТБ!” – зазначили представники Ощадбанку.

Щоб отримати сертифікат на придбання продуктів в АТБ, потрібно:

оформити в Ощадбанку картку Mastercard для пенсійних виплат;

дочекатися перерахування першої пенсії на картку та вирушити з нею за покупками;

розрахуватися банківською карткою за купівлю (сума має бути не менше 100 грн).

Ощадбанк після цього надішле сертифікат на суму 500 грн для покупок у магазинах АТБ.

Раніше повідомлялося, що в суспільстві поширюється чутка про можливе банкрутство Ощадбанку та інших банків. Фахівці назвали інформацію фейком, який розповсюджують російські окупанти. Рощі намагаються дезінформувати громадян України, щоб дестабілізувати ситуацію в країні та налякати місцевих жителів.

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