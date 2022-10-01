Стало відомо, хто зі студентів-контрактників може повернути частину оплати за навчання. Для деякої категорії студентів, в Україні передбачено податкову знижку.

Її можуть оформити студенти, які проходять навчання в університетах та коледжах на контрактній основі та паралельно офіційно працевлаштовані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Всеосвіта”.

“Оформити відшкодування за навчання може офіційно працевлаштована людина, яка сплачує із зарплати загальнодержавний податок на доходи. Тобто це студент або один з його батьків, чоловік або дружина, опікун, який оплачує навчальні послуги”, повідомляє освітній портал.

Податкову знижку у розмірі 18% можна отримати за минулий рік. До 31 грудня 2022 року студенти можуть отримати частину коштів за 2021 рік.

Перелік необхідних документів:

копія паспорта;

копія ІПН;

декларація про майновий стан та доходи;

довідка про доходи з місця роботи;

копія договору із навчальним закладом;

копія квитанції про оплату;

заяву із зазначенням реквізитів для повернення коштів;

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (у разі, коли оплату за навчання здійснює не студент).

Кошти повертаються студенту протягом 60 днів після подання декларації на зазначену у заяві банківську картку. Зазначена вами картка може бути будь-якого банку. При цьому Вам необхідно додати IBAN, МФО та назву фінансової установи.

Хто не може отримати податкову знижку

ФОП;

іноземці;

студенти, які бажають відшкодувати кошти за освіту за кордоном

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