Стало відомо, хто зі студентів-контрактників може повернути частину оплати за навчання. Для деякої категорії студентів, в Україні передбачено податкову знижку.
Її можуть оформити студенти, які проходять навчання в університетах та коледжах на контрактній основі та паралельно офіційно працевлаштовані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Всеосвіта”.
“Оформити відшкодування за навчання може офіційно працевлаштована людина, яка сплачує із зарплати загальнодержавний податок на доходи. Тобто це студент або один з його батьків, чоловік або дружина, опікун, який оплачує навчальні послуги”, повідомляє освітній портал.
Податкову знижку у розмірі 18% можна отримати за минулий рік. До 31 грудня 2022 року студенти можуть отримати частину коштів за 2021 рік.
Перелік необхідних документів:
- копія паспорта;
- копія ІПН;
- декларація про майновий стан та доходи;
- довідка про доходи з місця роботи;
- копія договору із навчальним закладом;
- копія квитанції про оплату;
- заяву із зазначенням реквізитів для повернення коштів;
- документ, що підтверджує ступінь спорідненості (у разі, коли оплату за навчання здійснює не студент).
Кошти повертаються студенту протягом 60 днів після подання декларації на зазначену у заяві банківську картку. Зазначена вами картка може бути будь-якого банку. При цьому Вам необхідно додати IBAN, МФО та назву фінансової установи.
Хто не може отримати податкову знижку
- ФОП;
- іноземці;
- студенти, які бажають відшкодувати кошти за освіту за кордоном
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