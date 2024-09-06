Кабінет міністрів визначився, хто тимчасово очолить Мінреінтеграції. Раніше цю посаду обіймала Ірина Верещук.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Анатолія Стельмаха. До цього він обіймав посаду заступника голови Мінреінтеграції.

Кабмін визначився, хто очолить Мінреінтеграції – подробиці

Що відомо про Стельмаха

Анатолій Стельмах родом зі Львова. Закінчив Львівську політехніку за спеціальність “військова журналістика”, а також Національна академія державного управління при президентові і Міжрегіональну академію управління персоналом.

Стельмах працював у військовій журналістиці, був офіцером прес-центру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.

У січні 2022 року Стельмаха призначили на посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ще новини України: Нові призначення посадовців сьогодні в Україні: список