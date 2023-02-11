Індексація пенсій у 2023 році – у Мінсоцполітики назвали нові терміни

Індексація пенсій українців очікується в квітні цього року, а не в березні, як планувалося раніше. Міністерство соціальної політики України зараз працює над розрахунками

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю агентству Укрінформ, повідомляє НСН

“Так, ми працюємо над тим, щоб зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться в квітні”, – зазначила Жолнович, додавши, що міністерство уже робить розрахунки.

Коли відбудеться індексація пенсій у 2023 році

Міністр уточнила, що в 2023 році прогнозується інфляція на рівні 28%. Проте це не означає, що саме на стільки зростуть пенсії українців. Так, формула індексації враховує не лише рівень інфляції, а й розмір середньої зарплати за три роки.

На початку січня в Мінсоцполітики заявляли, що індексація пенсійних виплат планується на березень, однак схоже змістили терміни.

Раніше Верховна Рада визначила датою щорічної автоматичної індексації пенсій саме 1 березня. Востаннє індексація пенсійних виплат відбулася 1 березня 2022 року, попри початок повномасштабної війни. Вона охопила понад 10 млн українців.

З 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів (наприклад, старше 75 чи 80 років).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль називав серед пріоритетів на 2023 рік впровадження обов’язкового пенсійного накопичення (накопичувальних пенсій). За його словами, кількість працездатного населення в Україні скорочується, а пенсіонерів – збільшується. В умовах повномасштабної війни ситуація стала критичною.

Джерело

Чи відбудеться індексація пенсій у 2023 році — нюанси закону про держбюджет

Коли приходять гроші для ВПО — терміни виплат у 2023 році