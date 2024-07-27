Дефіцит електрики в Україні скоротився. Енергетики вважають, що найважчий період літа вже закінчився. Якими будуть відключення електроенергії найближчими тижнями розповіли в Укренерго.

На думку енергетиків, якщо не буде нових вдалих атак росії на енергетичні об’єкти, обмеження споживання можуть навіть скоротитись.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир, Кудрицький, передають “Новини України – НСН”.

Якими будуть відключення електроенергії найближчими тижнями – розповіли в “Укренерго”

Найгірший період вже позаду, вважає він.

“У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит”, – каже Кудрицький.

Якщо не буде нових масштабних та вдалих атак росії, то найближчими тижнями тривалість відключень можуть навіть скоротити. Очікується тенденція до покращення.

“Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів”, – каже Кудрицький.

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