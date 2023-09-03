Ракетний удар та артилерійський обстріл дуже небезпечні види вогневого враження під час війни. Як поводитися, якщо в цей момент ви перебуваєту на вулиці

Про це повідомляє НСН з посиланням на Military Media Center.

Як поводитись під час ракетного удару чи артилерійського обстрілу на відкритій місцевості – основні правила

1. Негайно лягайте на землю

Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення ногами від вибуху. Для цього підійде канава, траншея, воронки від попередніх снарядів.

Яких правил треба дотримуватись, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці

При наявності поблизу бетонної конструкції, розташуйтесь поруч із нею. – лягайте на землю з метою зниження можливості бути ураженим уламками снаряду. Однак, зазначені заходи не допоможуть при прямому попаданні снаряду. але зможуть знизити ризик поранень. Уламки летять уверх, а далі – по доторканій. Якщо людина стоїть – у неї більше шансів бути враженою, ніж коли вона лежить на землі.

2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.

Такі дії зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.

3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.

Не підходять для укриття

Під’їзди будь-яких будівель, невеликі прибудови.

Уникайте перебування поряд із багатоповерхівками, від них слід відбігти хоча б на 30-50 метрів.

Місця поряд із різними видами автотранспорту ( вантажівка, автобус).

Підвали панельних будинків, адже вони абсолютно не пристосовані для укриття під час авіа налетів чи ракетно-гарматних обстрілів (не міцні, відсутні повітряні витяжки).

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