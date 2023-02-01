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Якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни – Подоляк

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Якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни розповів Подоляк
Національна служба новин - NNS

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив якої зброї потребує Україна на даному етапі війни

На цьому етапі війни, коли російські війська концентрують на окупованих територіях свої резерви, Україна вимагає від союзників конкретики в наданні допомоги. А саме, йдеться про необхідність передачі авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомляє з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інформує НСН

Михайло Подоляк повідомив якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни

Якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни – Подоляк

“Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації”, – написав він.

Відомо, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети.

Також, за даними МЗС, Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км.  Для дипломатів нашої країни наразі ця тема є пріоритетом.

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