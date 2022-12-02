Які продукти подорожчають перед Новим роком – варто запастись заздалегідь

В Україні прогнозують зростання цін на продукти перед Новим роком. Які продукти подорожчають найбільше і чим варто запастись заздалегідь

Незважаючи на війну, багато українців все ж таки мають намір відсвяткувати Новий рік та Різдво. Звичайно, таких столів як у мирний час не буде, але навіть мінімальний святковий стіл цього року коштуватиме набагато дорожче, ніж рік тому. Причому до кінця грудня ціни на многие продукти стануть ще вищими, ніж зараз.

Зростання цін на Новий рік прогнозують в Інституті аграрної економіки, повідомляє NNS

За прогнозами аналітиків до кінця грудня, ціни на основні групи продуктів зростуть таким чином:

м’ясо 7-10%;

молоко та молочна продукція 10-15%;

хліб та олія 10%;

овочі борщового набору 15-20%.

Перед Новим роком деякі продукти подорожчають

Ціни на м’ясо зростуть насамперед через скорочення поголів’я. Багато тваринницьких підприємств було знищено через бойові дії. Частина ферм залишилася на окупованих територіях. При цьому багато підприємств на підконтрольній території скоротили поголів’я через незрозумілі перспективи.

Ціни на хліб підвищуються в основному через ускладнену логістику, а також через значне підвищення вартості переробки. За прогнозами аналітиків, до кінця грудня хліб подорожчає ще на 10%.

Ціни на молоко зростають через скорочення сировинної бази: як через війну, так і сезонну. Крім того, неабиякий вплив на вартість молокопродуктів має великий обсяг експорту цієї групи продовольства.

Ціни на овочі також зростатимуть через підвищення вартості їхнього зберігання. Через дорожнечу енергоносіїв фермери цього року заклали менше овочів на зберігання. Тому їхня вартість до початку весни сильно зросте.

Що можна купити про запас

Звісно, хліб або щось із молокопродуктів навряд чи вдасться запасти більш ніж кілька днів. З м’ясом також потрібно бути обережними. Через постійні відключення світла, надії на холодильник мало. Отже, м’ясо може зіпсуватися.

І все ж, є чимало продуктів, які можна купити про запас. До Нового року ціни на них точно підскочать. До таких продуктів, зокрема, належать:

консерви всіх видів – м’ясні, рибні та овочеві;

приправи до м’ясних та овочевих страв;

олія для заправки салатів;

майонез (його досить не відкривати та зберігати у прохолодному місці);

згущене молоко для випікання тортів та приготування крему;

овочі борщового набору для салатів (вони також непогано зберігаються у прохолодному місці);

алкогольні напої.

Якими продуктами варто запастися на випадок тривалого вимкнення світла — список