Як за допомогою «Укрпошти» відновити втрачені документи

Внутрішньо переміщені особи, які через повномасштабне російське вторгнення в Україну втратили оригінали своїх документів, зможуть поновити їх. Як можна відновити втрачені документи

Поновити документи можна замовивши їх на порталі “Дія”. Документи доставить “Укрпошта”.

Про це повідомляє видання “На пенсії”, передає NNS

У разі неможливості поновлення документів в органах реєстрації актів цивільного стану, внутрішньо переміщені особи можуть замовити дублікати на державному порталі “Дія”. Документи доставить “Укрпошта” за фіксованою ціною у 40 гривень. За наявності у вартість доставки входить спеціальний конверт.

Для цього потрібно у “Дії” вибрати спосіб доставки документів – за адресою чи до відділення “Укрпошти”.

Також є можливість замовити онлайн витяги з Реєстру державної реєстрації про народження, смерть, при зміні імені, укладанні та розірванні шлюбу.

Дія запустила нову послугу — отримувати документи стало простіше