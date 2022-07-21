Дія запустила нову послугу – тепер українцям отримати документи стало набагато простіше і для цього не треба звертатися до ДРАЦСу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на порталі “Дія“.

Раніше, щоб отримати те чи інше свідоцтво, потрібно було обов’язково двічі звертатися до ДРАЦСу – щоб подати заяву та отримати необхідні папери. Зараз замовляти документи стало легше.

Для цього достатньо кількох хвилин та кліків у мобільному додатку або на сайті “Дія”. Це особливо зручно в умовах війни, коли багато українців втратили або забули документи під час евакуації до більш спокійних місць.

Тепер громадяни України можуть замовити в онлайн-режимі довідки про народження, зміну імені, реєстрацію або розірвання шлюбу, а також про смерть.

Крім того, доступні для замовлення документи для найближчих родичів – батьків, дітей, братів та сестер.

Однак, при бажанні отримати документи для близьких, потрібно надати відскановані копії, які підтверджують ваші родинні зв’язки.

Після заповнення заяви можна замовити доставку документів Укрпоштою. Також можна отримати їх безпосередньо у відділенні ДРАЦСу.

Організатори намагаються максимально спростити життя українцям та цифровізувати країну. Зазначено, що ініціатива реалізована Мінцифрою разом із Міністерством юстиції України за підтримки Євросоюзу.

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