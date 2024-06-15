В Україні з 18 травня діє новий закон про мобілізацію. У Верховній Раді розповіли, як українцям за кордоном стати на військовий облік.

Деталі повідомив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, передаютть Новини України – НСН

За словами Веніславського, українці за кордоном можуть це зробити через дипломатичну установу.

Як українцям за кордоном стати на військовий облік – деталі

“У постанові уряду передбачено, що це (стати на військовий облік в Україні знятим з нього українцям, які проживають за кордоном можна зробити або особисто, з’явившись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або через дипломатичну установу, написавши заяву довільно формі, надавши копію першої сторінки паспорта. А вже далі дипломатична установа України може подати (документи – ред.) до відповідних територіальних центрів”, – пояснив нардеп.

Крім того, він зазначив, що Міністерство закордонних справ має підготувати своїх спеціалістів до виконання вимог нового закону про мобілізацію.

“Ми це питання тримаємо на контролі. Скажімо так: проблеми, звісно, ​​є, я не можу сказати, що їх взагалі немає, але сказати, що взагалі неможливо (встати на військовий облік за кордоном – ред), це абсолютно неправда”, – сказав він

Виходячи з ухвали Кабміну № 563 від 16 травня, українські чоловіки, які були офіційно зняті з військового обліку раніше через свій виїзд за кордон терміном більше трьох місяців, мають стати на військовий облік до 16 червня.

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