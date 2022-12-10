Як українцям отримати допомогу на похорон і який розмір виплат

У Пенсійному фонді нагадали, що українці можуть отримати допомогу на похорон та невиплачену пенсію пенсіонера. Куди звертатися і яка сума виплат

Про це повідомили у головному управлінні ПФУ Донецької області, передає НСН

Так, допомога виплачується лише у тому випадку, якщо поховання не здійснили коштом держави.

Як отримати допомогу на похорон в Україні

Зокрема, грошова допомога може становити:

двомісячний розмір пенсії померлого;

тримісячний розмір пенсії, але не менш як п’ятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похований був військовим пенсіонером.

При цьому подати заяву на отримання допомоги можна до будь-якого сервісного центру ПФУ та через вебпортал Пенсійного фонду.

Крім того, разом із заявою слід подати такі документи:

паспорт заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку;

якщо пенсіонер помер за межами країни, заявник повинен надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства іноземної країни.

Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежений.

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