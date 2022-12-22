Як працюватимуть правоохоронці у випадку блекауту в Україні

На випадок блекауту в Україні правоохоронці мають план. Він передбачає роботу екіпажів, які сповіщатимуть про повітряну тривогу та надаватимуть допомогу

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону

Про це інформує НСН

Як працюватимуть правоохоронці у випадку блекауту

“Є певний план блекауту. Ключовими є три моменти, про які ми можемо говорити. Коли немає зв’язку і світла. Виводяться додаткові екіпажі на вулиці, в тому числі їздять з проблисковими маячками, щоб люди могли їх ідентифікувати”, – розповів Ростислав Смірнов.

Він пояснив, що у правоохоронців є гучномовці, якими вони можуть, в тому числі повідомляти про повітряну тривогу.

“Виводяться додаткові піші патрулі, які ходять у сітловідбивальних жилетах, щоб можна було їх ідентифікувати, якщо потрібна допомога. Ключовим також є “Пункти незламності”, саме там завжди є світло, інтернет, там можна отримати допомогу”, – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

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