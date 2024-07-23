У Міністерстві оборони України пояснили, як побачити дату оновлення даних у “Резерв+”.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі LIGA.net повідомила, що у разі повторної авторизації застосунок “Резерв+” не вимагає заново уточнювати військово-облікові дані, під час такого логіну оновлюється лише сам документ.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Як побачити дату оновлення даних у “Резерв+” – відповіли в Міноборони

На запитання журналіста, щодо ситуації, якщо людина оновила дані у Резерв+ до 16 липня, але перезайшла у застосунок вже після цієї дати, то чи врахується попереднє оновлення. 16 липня – граничний термін уточнення даних, після якого для порушників передбачені штрафи.

“При повторній авторизації система не має вимагати повторно оновити дані”, – відповіла заступниця міністра. Вона зауважила, що дата оновлення даних написана внизу військово-облікового документа.

Щоб побачити дату, треба: натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов’язаного → відкрити повну інформацію → проскролити до низу сторінки. У застосунку вона підписана як “Дата уточнення даних”.

Також повні дані відкриються, якщо відсканувати QR-код: аби його отримати, треба один раз натиснути на військово-обліковий документ.

Натомість при повторній авторизації у застосунку на документі пишеться “Документ оновлено о” і час логіну.

Черногоренко пояснила, що йдеться не про уточнення даних, а про саме оновлення документа.

“Адже людина могла сходити до ТЦК, в неї могло зʼявитись бронювання, якісь нові обставини. Тому є можливість оновлювати документ, щоб мати доступ до актуальних даних щодо себе”, – зазначила вона.

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