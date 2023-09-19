У мобільній компанії “Київстар” розповіли, як перенести кошти на інші номери мережі абсолютно безкоштовно

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбуці.

Так, у Київстар заявили, що якщо ви користуєтеся кількома номерами мобільного оператора одночасно, ви можете переказувати кошти між ними безкоштовно.

Як перенести кошти на інші номери мережі – у Київстар розповіли про популярну послугу

“Хтось як завжди забув поповнити собі рахунок? Добре, що можна переносити залишок коштів на інші номери нашої мережі”, – зазначили у компанії.

При цьому з 28 червня користуватись такою послугою можна безкоштовно.

Зокрема, для цього потрібно набрати зі свого телефону:

*124*YYY*380XXXXXXXXX#, де YYY – сума, а 380XXXXXXXXX – номер мобільного, на який ви розподіляєте кошти;

*125#, щоб підтвердити операцію, якщо ви переносите понад 20 гривень.

“І все! За кілька секунд ви отримаєте SMS про те, що операція успішна. На мобільний номер, на який ви переносили гроші, також надійде SMS про поповнення рахунку”, – додали у Київстар.

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