У ГК “Нафтогаз України” підказали, як отримати платіжки за газ онлайн та сплатити за блакитне паливо не виходячи з дому

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” повідомила, що рахунки за спожитий газ у січні станом на 9 лютого вже сформовані.

Про це повідомляє НСН посилаючись на публікацію на офіційній сторінці компанії у Фейсбуці.

Також у Нафтогазі нагадали, що клієнти можуть отримати платіжку та сплатити за газ кількома способами:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

в чат-ботах ГАСУА: Viber – https://chats.viber.com/naftogazpostach і Telegram – https://t.me/GASUA_bot

у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;

у відділеннях наших партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

Як отримати платіжки за газ онлайн – пояснення Нафтогазу

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