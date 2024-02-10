У ГК “Нафтогаз України” підказали, як отримати платіжки за газ онлайн та сплатити за блакитне паливо не виходячи з дому
Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” повідомила, що рахунки за спожитий газ у січні станом на 9 лютого вже сформовані.
Про це повідомляє НСН посилаючись на публікацію на офіційній сторінці компанії у Фейсбуці.
Також у Нафтогазі нагадали, що клієнти можуть отримати платіжку та сплатити за газ кількома способами:
- в особистому кабінеті my.gas.ua;
- в чат-ботах ГАСУА: Viber – https://chats.viber.com/naftogazpostach і Telegram – https://t.me/GASUA_bot
- у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;
- у відділеннях наших партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.
Як отримати платіжки за газ онлайн – пояснення Нафтогазу
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