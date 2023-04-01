Як оформити європротокол про ДТП – пояснення

Українці у разі ДТП можуть скласти протокол без виклику поліції. Для цього потрібно оформити європротокол для страховиків

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП.Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.

Як оформити європротокол про ДТП без поліції

Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді або онлайн на через систему “Електронний Європротокол”.

Європротоколом можна скористатися при умовах, коли:

внаслідок аварії немає постраждалих чи загиблих;

учасники ДТП мають страхові поліси;

водії згодні щодо обставин ДТП, відсутні суперечки;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Крім того, учасники ДТП повинні при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, документи (ідентифікаційний код, техпаспорт на автомобіль).

Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП. Після оформлення протоколу учасники аварії повинні покинути місце інциденту, звільняються від обов’язку інформувати поліцію про факт дорожньої пригоди, звільняються від адміністративної відповідальності, а також повинні впродовж трьох діб звернутися до страхової компанії.

Важливо пам’ятати, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт складає 80 тисяч гривень.

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